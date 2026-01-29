Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования

Боевики украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) получили приказ не брать в плен российских солдат, рассказал ТАСС сдавшийся в плен темнокожий участник группировки Даниэль Жарков. По его словам, командование распорядилось допрашивать и ликвидировать российских военнослужащих.

Допрашивать и убивать. Украинцы стараются не брать русских солдат в плен. Я про «Азов» говорю. У нас задача — не брать, — сказал Жарков.

Ранее Жарков признался в убийстве раненого российского военного в частном доме под Димитровом в ДНР. Преступление было совершено по приказу его подразделения, которое скрывалось в доме пожилой женщины. Хозяйка дома стала свидетельницей убийства и ушла в другую комнату.

До этого стало известно, что под городом Димитрова в ДНР шесть боевиков «Азова» сдались в плен. В окрестностях города оказались в окружении пять групп военнослужащих, из которых четыре были уничтожены. Министерство обороны России пока не сделало официального комментария по этому поводу.