26 января 2026 в 13:07

Темнокожий боец «Азова» рассказал, что сделал с раненым российским солдатом

Темнокожий боец «Азова» сознался в убийстве раненого бойца ВС РФ в Димитрове

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Темнокожий боец украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Даниэль Жарков сознался в убийстве раненого российского военнослужащего. Преступление произошло в частном доме под Димитровом в ДНР, который боевики использовали в качестве своей позиции, передает ТАСС.

Наемник рассказал, что ему и его соратникам передали координаты этого дома, отметив, что там есть погреб. Они провели в укрытии несколько дней, скрываясь в жилище пожилой женщины.

И мы туда зашли. С 31-го на 1-е число к нам пожаловал солдат русский. Товарищи подстрелили его <…> И нас попросили его добить, я ударил его ножом, — сказал Жарков.

Он также упомянул, что хозяйка дома, пенсионерка, стала свидетельницей произошедшего. По его словам, женщина, увидев происходящее, ушла в соседнее помещение, чтобы не наблюдать за расправой.

Ранее стало известно, что шесть бойцов «Азова» сдались в плен под Димитровом в ДНР. Пять групп военнослужащих попали в окружение в окрестностях города, четыре из них были ликвидированы. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.
Украина
ДНР
Азов
ВС РФ
убийства
