Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:34

Британский политик вступил в бригаду «Азов»

Экс-депутат парламента Британии Лопрести вступил в бригаду «Азов»

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Julia Kilian/dpa/Global Look Press
Бывший депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Джек Лопрести присоединился к 12-й бригаде специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Национальной гвардии Украины. В социальной сети Х политик отметил, что считает это честью.

Для меня большая честь начать службу в 12 бригаде специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины, — написал Лопрести.

Джек Лопрести представлял округ Филтон и Брэдли-Стоук в парламенте Великобритании с 2010 по 2024 год. После поражения на выборах в июле 2025 года он публично поддержал Вооруженные силы Украины, прибыл на Украину и вступил добровольцем в международный легион военной разведки Главного управления разведки Украины.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали свыше сотни беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть субъектов страны. Так, 50 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 35 — над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью.

