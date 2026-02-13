Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

Пленный «азовец» раскрыл, как боевики сожгли связанного ими мирного жителя

Темнокожий боевик «Азова» признался в убийстве мирного жителя в Димитрове

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Боевики украинской националистической группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) убили мирного жителя города Димитров Донецкой Народной Республики, признался пленный участник формирования Даниэль Жарков в беседе с ТАСС. По словам темнокожего бойца, мужчина сам пришел к ним на позицию за помощью, но боевики его связали и оставили умирать в горящем окопе.

К нам на позицию пришел гражданский. Я вышел на командование, командование сказало его связать. Я передал это побратимам, побратимы его связали после допроса, — сказал Жарков.

Он уточнил, что после допроса информацию от мужчины передали руководству, а боевикам приказали уйти из окопа. Почти сразу операторы БПЛА начали сбрасывать боеприпасы на пустой окоп, где оставался связанный человек, и там начался пожар.

Пленный рассказал, что когда сослуживцы спустились обратно, они наткнулись на тело погибшего. По словам Жаркова, мужчина задохнулся от дыма. Он подчеркнул, что гражданский не имел отношения к боевым действиям и пришел к ним просто за помощью.

Ранее Жарков также сообщал, что члены «Азова» получили приказ не брать в плен российских солдат. По его словам, командование распорядилось допрашивать и ликвидировать российских военнослужащих.

