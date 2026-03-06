Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 04:02

Мирошник заявил о серьезных трещинах в международном праве

Мирошник: нормы международного права трещат и рассыпаются, как старый бетон

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о трещинах в нормах международного права из-за действий стран-гегемонов, передает ТАСС. По его словам, правила, которые казались незыблемыми, сегодня рассыпаются, как перестоявший бетон.

Нормы, которые казались незыблемыми, которые активно продвигались, и говорили, что это фундамент, — они сегодня трещат как разрушающийся перестоявший бетон, который разлетается во все стороны, и по нему идут трещины, — заявил Мирошник.

Мирошник отметил сходство в трактовках иранского и украинского кейсов, но с точностью до наоборот. Он подчеркнул, что превентивные удары по странам становятся обычной практикой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Россия является сторонником строгого следования принципам международного права, среди которых уважение суверенитета государств и невмешательство в их дела. По его словам, это костяк позиции Москвы. Так он прокомментировал действия США в Иране и возможные дальнейшие их действия в отношении Кубы.

До этого Песков сообщил, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке. По его словам, российский лидер дал обещание коллегам из арабских стран на этот счет.

