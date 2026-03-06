Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 05:09

Эксперт объяснил, почему доллар резко пошел в рост

Экономист Коган заявил о росте доходности американских ценных бумаг

Доходность американских ценных бумаг растет на фоне глобальной неопределенности, сообщил агентству ПРАЙМ инвест-стратег Евгений Коган. По его словам, инвесторы предпочитают вкладывать капитал в долговые инструменты США

Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов. Доходность американских бумаг растет, поскольку инвесторы ожидают замедления со смягчением ставки ФРС из-за роста цен на нефть, — сказал Коган.

По его словам, деньги размещаются не просто в валюте, а в долговых инструментах. Как только ситуация прояснится, капиталы из гособлигаций США могут пойти в более рискованные активы.

Ранее руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ финансовый эксперт Александр Гриф считает, что курс доллара в марте может находиться в диапазоне 74–80 рублей, а евро — 88–94 рублей. По его словам, рынок, вероятно, останется в действующих диапазонах из-за осторожной политики мировых центробанков. Эксперт также выразил мнение, что поддержку рублю окажут сохранение жесткой денежно-кредитной политики и снижение премии за риск.

