В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка

Конвертация принадлежащих государству привилегированных акций ВТБ в обыкновенные будет проведена по принципу «номинал к рынку», что позволит увеличить долю государства до 74,45%, а не до уровня, превышающего 80%, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Для реализации этой схемы потребуется внесение изменений в законодательство, передает РБК.

Выбран следующий алгоритм коэффициента конвертации: это отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции каждого типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции, определенной по результатам организованных торгов биржи за отчетный год, предшествующий году, в котором принято решение о конвертации, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Московской Биржи сообщили о возобновлении торгов инструментом USDRUB_TOM, выступающим аналогом расчетного курса доллара, после почти двухлетнего перерыва. Первые операции состоялись 16 февраля в 10:01 по московскому времени при стоимости 70,5 рубля за американскую валюту, а в ходе сессии котировки достигали отметки 76,3 рубля.

Кроме того, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что инвестиционный портфель, включающий золото, доллары, акции и недвижимость, за семь лет показал доходность 96% при инфляции 62,9%. В ходе пресс-завтрака глава АРБ также отметил, что за последний год этот показатель составил лишь 1,1%.