16 февраля 2026 в 15:25

На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов

МосБиржа сообщили о возобновлении торгов аналогом доллара USDRUB_TOM

На Московской Бирже после почти двухлетнего перерыва возобновились торги инструментом USDRUB_TOM, который является аналогом расчетного доллара, сообщили в пресс-службе торговой площадки. Первые сделки прошли 16 февраля в 10:01 мск по цене 70,5 рубля за доллар, а в течение дня котировки поднимались до 76,3 рубля, передает РБК.

На бирже пояснили, что с 16 февраля операции с валютной парой «доллар США — российский рубль» переносятся из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим CETS. Новый инструмент предназначен для управления валютными позициями и позволит большему числу участников строить торговые и арбитражные стратегии.

Закрытие позиций происходит через сделку противоположной направленности с фиксацией результата в рублях. При этом фактической поставки валюты не происходит, пояснил источник РБК в крупной брокерской компании.

На МосБирже они сделали инструмент без фактической поставки. То есть открытые обязательства каждый день переносят СВОПами, — сказал собеседник.

Там напомнили, что с 13 июня 2024 года из-за санкций против Национального клирингового центра расчеты по долларам с использованием его корсчетов не проводятся. Зачисление и списание валюты, а также использование ранее заблокированных долларов для обеспечения обязательств остаются невозможными.

Прежде в западных СМИ писали, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как отмечал Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны. Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара.

Россия
МосБиржа
торги
доллары
