На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов

На Московской Бирже после почти двухлетнего перерыва возобновились торги инструментом USDRUB_TOM, который является аналогом расчетного доллара, сообщили в пресс-службе торговой площадки. Первые сделки прошли 16 февраля в 10:01 мск по цене 70,5 рубля за доллар, а в течение дня котировки поднимались до 76,3 рубля, передает РБК.

На бирже пояснили, что с 16 февраля операции с валютной парой «доллар США — российский рубль» переносятся из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим CETS. Новый инструмент предназначен для управления валютными позициями и позволит большему числу участников строить торговые и арбитражные стратегии.

Закрытие позиций происходит через сделку противоположной направленности с фиксацией результата в рублях. При этом фактической поставки валюты не происходит, пояснил источник РБК в крупной брокерской компании.

На МосБирже они сделали инструмент без фактической поставки. То есть открытые обязательства каждый день переносят СВОПами, — сказал собеседник.

Там напомнили, что с 13 июня 2024 года из-за санкций против Национального клирингового центра расчеты по долларам с использованием его корсчетов не проводятся. Зачисление и списание валюты, а также использование ранее заблокированных долларов для обеспечения обязательств остаются невозможными.

Прежде в западных СМИ писали, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как отмечал Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны. Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара.