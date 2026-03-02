Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 09:23

Российский рынок акций показал рост на фоне «нефтяного шока»

Рынок акций в России вырос на 1,1% при дорожающей на 6% нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский рынок акций открыл месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской Биржи. Так, индекс iMOEX2 к 07:01 мск 2 марта прибавил 1,14%, достигнув отметки 2831,06 пункта. Основным драйвером позитивной динамики стал резкий скачок цен на черное золото.

Котировки Brent подскочили на 5,71%, превысив уровень $77 за баррель (5,9 тыс. рублей). На американском рынке также наблюдается рост стоимости энергоносителей. Фьючерсы на природный газ на хабе Henry Hub поднялись на 1,12% — до $2,891 (около 223 рублей) за MMBtu. Аналитики связывают это с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть эталонной марки Brent совершили резкий скачок, обновив многомесячные максимумы. Стоимость августовских фьючерсов на Лондонской бирже ICE впервые с 20 января 2025 года преодолела психологически важную отметку в $81 (6,2 тыс. рублей) за баррель.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость барреля в ближайшее время может превысить отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Свой прогноз он связал с эскалацией напряженности вокруг Ирана. Спецпредставитель президента РФ добавил, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива.

МосБиржа
торги
нефть
Россия
газ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром
Певица Слава остановила концерт и разругалась с поклонниками
Дым заметили над зданием дипмиссии США в Кувейте
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.