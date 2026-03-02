Российский рынок акций показал рост на фоне «нефтяного шока» Рынок акций в России вырос на 1,1% при дорожающей на 6% нефти

Российский рынок акций открыл месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской Биржи. Так, индекс iMOEX2 к 07:01 мск 2 марта прибавил 1,14%, достигнув отметки 2831,06 пункта. Основным драйвером позитивной динамики стал резкий скачок цен на черное золото.

Котировки Brent подскочили на 5,71%, превысив уровень $77 за баррель (5,9 тыс. рублей). На американском рынке также наблюдается рост стоимости энергоносителей. Фьючерсы на природный газ на хабе Henry Hub поднялись на 1,12% — до $2,891 (около 223 рублей) за MMBtu. Аналитики связывают это с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть эталонной марки Brent совершили резкий скачок, обновив многомесячные максимумы. Стоимость августовских фьючерсов на Лондонской бирже ICE впервые с 20 января 2025 года преодолела психологически важную отметку в $81 (6,2 тыс. рублей) за баррель.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость барреля в ближайшее время может превысить отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Свой прогноз он связал с эскалацией напряженности вокруг Ирана. Спецпредставитель президента РФ добавил, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива.