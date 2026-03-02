Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:18

Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста

Выживший в Пермском крае турист находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Единственный выживший в Пермском крае турист находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Мужчину доставили в медучреждение с обморожением.

Состояние пациента оценивается как тяжелое, стабильное, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тела двух пропавших в Прикамье туристов были найдены. До этого обнаружили троих из пяти пропавших: двое погибли, третьего поместили в больницу.

В свою очередь пресс-служба регионального СК сообщила, что туристы, пропавшие в Пермском крае, не доехали до места назначения — к зимовью «Дом Иванов» — из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегоходов. По данным ведомства, мужчинам пришлось устроить привал в полевых условиях.

До этого руководитель поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей в сентябре семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка. Глава поискового отряда пообещал сделать все возможное, чтобы завершить эту операцию.

Россия
Пермский край
туристы
пострадавшие
