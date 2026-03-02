Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста Выживший в Пермском крае турист находится в больнице в тяжелом состоянии

Единственный выживший в Пермском крае турист находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Мужчину доставили в медучреждение с обморожением.

Состояние пациента оценивается как тяжелое, стабильное, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тела двух пропавших в Прикамье туристов были найдены. До этого обнаружили троих из пяти пропавших: двое погибли, третьего поместили в больницу.

В свою очередь пресс-служба регионального СК сообщила, что туристы, пропавшие в Пермском крае, не доехали до места назначения — к зимовью «Дом Иванов» — из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегоходов. По данным ведомства, мужчинам пришлось устроить привал в полевых условиях.

До этого руководитель поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей в сентябре семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка. Глава поискового отряда пообещал сделать все возможное, чтобы завершить эту операцию.