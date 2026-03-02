Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:39

ФСБ перекрыла свыше 100 каналов Киева для вовлечения россиян в диверсии

Правоохранители пресекли работу более 100 нелегальных каналов связи, которые украинские спецслужбы использовали для вербовки россиян и координации преступлений, заявили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ. По информации ведомства, работа велась совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом.

С 1 сентября 2025 года вскрыто и пресечено функционирование свыше 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность и ее координацию, — отметили в ФСБ.

Ранее силовики задержали 23-летнего жителя Москвы, причастного к публичным призывам к терроризму. По предварительным данным, подозреваемый размещал соответствующие комментарии в публичных чатах одного из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что жителя Луганска задержали за помощь Киеву в нанесении ударов по военным объектам России. Мужчина передал представителям украинских спецслужб информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории республики.

ФСБ
Украина
Россия
вербовка
