Раскрыто, сколько часов врачи пытались реанимировать Джабраилова

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на заседании в Тверском суде, где рассматривается уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год

Попытки реанимировать покончившего с собой экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова продолжались по меньшей мере на протяжении двух часов, пишет Telegram-канал SHOT. По информации источников, в руки врачей он попал в тяжелом состоянии с отеком мозга.

Бывшего сенатора, по данным канала, госпитализировали в Боткинскую больницу из апартаментов Vesper Tverskaya около 02:00 мск. Авторы утверждают, что бизнесмен не оставил перед смертью никаких записок.

Ранее Джабраилов дал свое последнее интервью блогеру Амирану Сардарову (YouTube: «Дневник хача»), в котором рассказал о мучениях пациентов в рехабах. В той беседе в июне 2025 года предприниматель заявил, что рехабы только забирают деньги у родных зависимых, не принося никакого результата.

До этого стало известно, что экс-сенатор в своем Telegram-канале опубликовал видео за 12 часов до собственной смерти. В нем он поделился переживаниями насчет ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах с российскими туристами на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.