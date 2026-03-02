Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:00

Раскрыто, сколько часов врачи пытались реанимировать Джабраилова

SHOT: попытки реанимировать Джабраилова продолжались два часа

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на заседании в Тверском суде, где рассматривается уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на заседании в Тверском суде, где рассматривается уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки реанимировать покончившего с собой экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова продолжались по меньшей мере на протяжении двух часов, пишет Telegram-канал SHOT. По информации источников, в руки врачей он попал в тяжелом состоянии с отеком мозга.

Бывшего сенатора, по данным канала, госпитализировали в Боткинскую больницу из апартаментов Vesper Tverskaya около 02:00 мск. Авторы утверждают, что бизнесмен не оставил перед смертью никаких записок.

Ранее Джабраилов дал свое последнее интервью блогеру Амирану Сардарову (YouTube: «Дневник хача»), в котором рассказал о мучениях пациентов в рехабах. В той беседе в июне 2025 года предприниматель заявил, что рехабы только забирают деньги у родных зависимых, не принося никакого результата.

До этого стало известно, что экс-сенатор в своем Telegram-канале опубликовал видео за 12 часов до собственной смерти. В нем он поделился переживаниями насчет ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах с российскими туристами на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Умар Джабраилов
реанимации
Москва
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка поверила в смерть родственников и перевела деньги мошенникам
«Он прошел тяжелый путь»: Милонов объяснил ажиотаж вокруг пьесы с Ефремовым
Слоеный салат с креветками: тропический рай у вас на кухне за 20 минут
Китайское судно у берегов Ирана подверглось воздействию неизвестного оружия
Водитель автокрана провалился в котлован и умер на севере Москвы
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.