Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:47

Джабраилова похоронили в Чечне

Люди у дома семьи Умара Джабраилова в селе Новые Атаги. Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги Люди у дома семьи Умара Джабраилова в селе Новые Атаги. Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги Фото: Елена Афонина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшего сенатора Умара Джабраилова, покончившего с собой 2 марта, похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне, передает РИА Новости. У дома, где прошло прощание с бизнесменом, собрались десятки автомобилей и большое количество людей.

Тело Джабраилова доставили в республику ранним утром. После совершения необходимых религиозных обрядов его вынесли из дома, и участники похоронной процессии пешком направились к сельскому кладбищу, где состоялось захоронение.

Местные жители вспоминают политика как человека отзывчивого и готового помогать, отмечая его поддержку в самые тяжелые периоды военных действий в Чечне. Брат экс-сенатора отказался от комментариев.

Джабраилов свел счеты с жизнью в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что после переезда в Москву Джабраилов, с которым она тоже состояла в отношениях в 2000-х, стал для нее символом столичной жизни начала нулевых. По ее словам, бизнесмен производил впечатление харизматичного и образованного человека, цитировал Омара Хайяма и Иосифа Бродского, отличался галантностью и был для нее «мужчиной московской мечты».

Умар Джабраилов
похороны
Чечня
смерти
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устной части перед ОГЭ по истории
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.