Джабраилова похоронили в Чечне

Люди у дома семьи Умара Джабраилова в селе Новые Атаги. Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги

Бывшего сенатора Умара Джабраилова, покончившего с собой 2 марта, похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне, передает РИА Новости. У дома, где прошло прощание с бизнесменом, собрались десятки автомобилей и большое количество людей.

Тело Джабраилова доставили в республику ранним утром. После совершения необходимых религиозных обрядов его вынесли из дома, и участники похоронной процессии пешком направились к сельскому кладбищу, где состоялось захоронение.

Местные жители вспоминают политика как человека отзывчивого и готового помогать, отмечая его поддержку в самые тяжелые периоды военных действий в Чечне. Брат экс-сенатора отказался от комментариев.

Джабраилов свел счеты с жизнью в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что после переезда в Москву Джабраилов, с которым она тоже состояла в отношениях в 2000-х, стал для нее символом столичной жизни начала нулевых. По ее словам, бизнесмен производил впечатление харизматичного и образованного человека, цитировал Омара Хайяма и Иосифа Бродского, отличался галантностью и был для нее «мужчиной московской мечты».