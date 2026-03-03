Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей

Умение не торопиться и осознанность повышают шансы на счастливую жизнь и ментальное благополучие, заявила «Газете.Ru» психолог Ирина Крашкина. По ее словам, способность вовремя замедлиться и выйти из хронической гонки снижает субъективный стресс. Эксперт предупредила, что при постоянной спешке усиливается тревожность, ухудшаются когнитивные способности и качество сна.

С точки зрения психологии умение не торопиться — это сочетание терпения, саморегуляции и реалистичного отношения ко времени. Люди, которые умеют замедляться, чаще описывают свою жизнь как более осмысленную и менее стрессовую. Практики осознанного замедления снижают субъективный стресс и повышают ощущение достатка времени, а это напрямую связано с психологическим благополучием, — пояснила Крашкина.

Более ровный ритм дня, по ее словам, активирует парасимпатическую систему в режим отдыха и восстановления. Он связан с лучшей регуляцией эмоций, творческим мышлением и способностью к рефлексии. Более терпеливые люди, как правило, реже страдают от головных болей и дерматологических обострений, заключила врач.

Ранее психолог Екатерина Кольцова заявила, что зумеры устали от погони за успехом и идеальной картинкой. Она отметила, что философия ваби-саби подразумевает принятие несовершенства.