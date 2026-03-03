Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:10

Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей

Психолог Крашкина: умение не торопиться повышает шансы на счастливую жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Умение не торопиться и осознанность повышают шансы на счастливую жизнь и ментальное благополучие, заявила «Газете.Ru» психолог Ирина Крашкина. По ее словам, способность вовремя замедлиться и выйти из хронической гонки снижает субъективный стресс. Эксперт предупредила, что при постоянной спешке усиливается тревожность, ухудшаются когнитивные способности и качество сна.

С точки зрения психологии умение не торопиться — это сочетание терпения, саморегуляции и реалистичного отношения ко времени. Люди, которые умеют замедляться, чаще описывают свою жизнь как более осмысленную и менее стрессовую. Практики осознанного замедления снижают субъективный стресс и повышают ощущение достатка времени, а это напрямую связано с психологическим благополучием, — пояснила Крашкина.

Более ровный ритм дня, по ее словам, активирует парасимпатическую систему в режим отдыха и восстановления. Он связан с лучшей регуляцией эмоций, творческим мышлением и способностью к рефлексии. Более терпеливые люди, как правило, реже страдают от головных болей и дерматологических обострений, заключила врач.

Ранее психолог Екатерина Кольцова заявила, что зумеры устали от погони за успехом и идеальной картинкой. Она отметила, что философия ваби-саби подразумевает принятие несовершенства.

общество
психологи
расстройства
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе спрогнозировали падение нефтепереработки в Азии из-за Ирана
В США начали расследование против агентов ICE
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.