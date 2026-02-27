Сомнолог предупредил, чем так опасен сбитый режим сна

Сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявил в беседе с Readovka.news сомнолог Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.

Кроме того, сбитый режим сна может привести к социальному джетлагу, а он, в свою очередь, нарушает работу лимфатической системы мозга, предупредил Яковлев. Именно она очищает этот важный орган от токсинов. Таким образом, человек рискует столкнуться с болезнью Альцгеймера.

Врач напомнил, что отоспаться за всю неделю в выходные невозможно, ведь мозг просто не успеет полностью восстановиться. Оптимальный вариант — ложиться и вставать в одно и то же время ежедневно, уделяя сну столько часов, сколько требуется организму. В среднем это от семи до девяти часов, но норма индивидуальна.

Ранее врач Анна Тихомирова заявила, что здоровый сон зависит от состояния печени. Специалист подчеркнула, что данный орган играет ключевую роль в поддержании циркадных ритмов.