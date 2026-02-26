Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:33

Врач рассказала о влиянии печени на сон

Врач Тихомирова: здоровый сон зависит от состояния печени

Здоровый сон зависит от состояния печени, рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии им. Сторожакова Пироговского университета Анна Тихомирова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что данный орган играет ключевую роль в поддержании циркадных ритмов

Печень играет ключевую роль в поддержании работы «внутренних часов» организма, или циркадных ритмов. В клетках печени присутствуют специальные рецепторы, которые участвуют в настройке циркадных ритмов всего организма. Они регулируют энергообмен, метаболизм жиров и, что важно для сна, секрецию гормонов, влияющих на циклы сна и бодрствования, — пояснила врач.

Она обратила внимание, что при нарушении функции печени данный механизм может давать сбой. Из-за этого, предупредила Тихомирова, качество сна может ухудшаться.

Ранее сомнолог Максим Новиков заявил, что хронический недосып повышает риск инсульта и инфаркта. Он отметил, что недостаток сна — один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

