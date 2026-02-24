Зимняя Олимпиада — 2026
Сомнолог напомнил о смертельной опасности хронического недосыпа

Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает риск инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хронический недосып повышает риск инсульта и инфаркта, заявил Lenta.ru сомнолог Максим Новиков. Он отметил, что недостаток сна — один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Недостаток сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и ослабления иммунной системы. Согласно многим исследованиям, продолжительный недосып повышает вероятность инсульта и инфаркта миокарда, — предупредил Новиков.

Он подчеркнул, что хронический недосып — один из ключевых факторов развития депрессии и тревожных расстройств. Систематическое нарушение режима сна приводит к раздражительности, подавленному настроению, эмоциональному истощению и росту уровня стресса.

Специалист добавил, что хронический недосып негативно сказывается и на когнитивных функциях. В частности, ухудшаются память, внимание и концентрация. Более того, нарушения сна могут вызывать необратимые изменения в структуре мозга, повысив риск развития деменции.

Ранее Новиков заявил, что после 60 лет наладить график отдыха поможет гигиена сна, а также режим питания и физической активности. Он отметил, что основным методом борьбы с бессонницей должно стать немедикаментозное лечение.

