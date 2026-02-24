Политолог раскрыл хитрый план Запада по передаче ядерного оружия Украине

Западные страны попытаются включить передачу ядерного оружия в гарантии безопасности Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, этот процесс нереализуем без принятия во внимание интересов России.

Я думаю, что, пока идут боевые действия, Украина точно не получит ядерное оружие без учета интересов России. То есть это возможно только в одном случае: если будет достигнут мир, если будут обсуждаться гарантии безопасности, и в рамках этих гарантий будет обговариваться этот вопрос. Все остальное, я думаю, пока просто дискуссия, зондирование почвы, не более того. То есть на Западе прощупывают информационное пространство, как РФ на это отреагирует. Просто так они на это не пойдут. Это возможно только в том случае, если это будет прописано в рамках мирного урегулирования, — пояснил Блохин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что передача «грязной бомбы» Киеву со стороны Франции и Великобритании может привести к самоуничтожению Украины. По его словам, Россия готова принять решительные меры в ответ на любую агрессию со стороны европейских стран.