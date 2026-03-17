Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:19

«Безумные идеи»: генерал обеспокоился планом США по Ормузскому проливу

Липовой: создание США канала с помощью термоядерных бомб приведет к новой войне

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Создание Соединенными Штатами нового канала в обход Ормузского пролива с помощью термоядерных бомб может спровоцировать глобальную войну, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал соответствующую идею бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича. По словам генерала, использование подобного вооружения является неприемлемым как в мирных, так и в военных целях.

США пытаются предложить для всего мирового сообщества безумные идеи типа проложить новый канал в спешке при помощи подрыва ядерных боеприпасов. Все отлично понимают, что применение термоядерного оружия как в мирных целях, так и военных приведет к глобальной войне, начиная непосредственно с Ближнего Востока, потом перекинется на Европу, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что страны Ближнего Востока, безусловно, не поддержат американские планы по созданию нового канала ядерным путем. По словам генерала, ни одно государство не примет решение о таком способе устранения экологических и транспортных проблем.

Дело в том, что США привыкли загребать каштаны чужими руками из огня войны. Сейчас мы каждый день слышим новые безумные идеи бывших ястребов, которые предлагают тем или иным способом выйти из тупиковой ситуации, — заключил Липовой.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в Ормузском проливе введено военное положение для ограничения поставок на американские базы. По его словам, Тегеран контролирует движение судов, чтобы обеспечить свою безопасность.

США
Иран
ядерное оружие
Ормузский пролив
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.