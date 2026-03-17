«Безумные идеи»: генерал обеспокоился планом США по Ормузскому проливу

Создание Соединенными Штатами нового канала в обход Ормузского пролива с помощью термоядерных бомб может спровоцировать глобальную войну, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал соответствующую идею бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича. По словам генерала, использование подобного вооружения является неприемлемым как в мирных, так и в военных целях.

США пытаются предложить для всего мирового сообщества безумные идеи типа проложить новый канал в спешке при помощи подрыва ядерных боеприпасов. Все отлично понимают, что применение термоядерного оружия как в мирных целях, так и военных приведет к глобальной войне, начиная непосредственно с Ближнего Востока, потом перекинется на Европу, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что страны Ближнего Востока, безусловно, не поддержат американские планы по созданию нового канала ядерным путем. По словам генерала, ни одно государство не примет решение о таком способе устранения экологических и транспортных проблем.

Дело в том, что США привыкли загребать каштаны чужими руками из огня войны. Сейчас мы каждый день слышим новые безумные идеи бывших ястребов, которые предлагают тем или иным способом выйти из тупиковой ситуации, — заключил Липовой.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в Ормузском проливе введено военное положение для ограничения поставок на американские базы. По его словам, Тегеран контролирует движение судов, чтобы обеспечить свою безопасность.