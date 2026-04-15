Лавров рассказал о планах Запада на новый военный блок с Украиной Лавров заявил, что в США поддерживают создание военного блока с Украиной

США совместно с европейскими странами продвигают инициативу формирования нового военного союза, в котором Украине отводится ключевая роль, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам официального визита в Китай. Как передает ТАСС, он пояснил, что с подобной идеей выступил Кит Келлог, занимавший пост одного из спецпредставителей американского лидера Дональда Трампа по украинскому направлению.

Господин Кит Келлог, <...> будучи тоже не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами, как их называют, идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, даже не только члена, а в качестве его ведущего участника, — заявил Лавров.

Соединенные Штаты, по его оценке, стремятся переложить на европейские страны основную нагрузку по сдерживанию России, чтобы сосредоточить собственные ресурсы на китайском направлении. Он подчеркнул, что американская сторона этого не скрывает и в рамках такой стратегии стимулирует не только обсуждение, но и практические шаги по созданию военного блока с антироссийской направленностью.

До этого Лавров заявлял, что США намеренно ускоряют процесс милитаризации Европы. Он отметил, что Вашингтон стремится снизить политические последствия конфликта на Украине.