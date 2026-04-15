Глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Китай заявил журналистам, что Соединенные Штаты целенаправленно продвигают милитаризацию Европы в ускоренных темпах. По мнению дипломата, Вашингтон стремится снять с себя ответственность за безопасность в регионе и переложить на европейские страны финансовое и политическое бремя последствий конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Москва предупреждает об опасности милитаризации Евросоюза, но главное в происходящем не то, что мы предупреждаем, а то, что милитаризация идет очень быстро и бурно, — высказался дипломат.

Лавров подчеркнул, что западные лидеры хотят обезопасить американскую казну от дальнейших трат, заставив Старый континент самостоятельно справляться с результатами авантюры, начатой 12 лет назад после прихода к власти в Киеве незаконного режима. Он указал на то, что процесс вооружения стран ЕС приобрел необратимый характер.

Министр также напомнил, что Россия по-прежнему готова к продолжению переговоров с США по ситуации на Украине. По его словам, необходимо понимать, как продвигается взаимодействие.