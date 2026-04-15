Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 06:32

Лавров высказался о переговорах России и США по Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия по-прежнему готова к продолжению переговоров с США по ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, необходимо понимать, как продвигается взаимодействие.

Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе (президента США — NEWS.ru) Дональда Трампа и президента (России Владимира — NEWS.ru) Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению, — сказал Лавров.

Он также высказался по поводу отношения Москвы и Пекина. Министр оценил их как надежные и проверенные временем. Он согласился с характеристикой о том, что российско-китайские отношения непоколебимы перед любыми бурями.

Кроме того, Лавров назвал сроки прибытия в Китай президента России Владимира Путина. Визит российского лидера намечен на первую половину ткущего года. По словам министра, на данный момент проводится подготовка программы предстоящих мероприятий.

До этого Лавров, выступая на презентации Международного фестиваля молодежи, заявлял, что Россия всегда проявляет открытость и гостеприимство. Москва готова взаимодействовать со всеми странами и народами.

Власть
Россия
Украина
МИД РФ
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл всю правду об отношениях России и США при Байдене
Россия готова помочь Китаю восполнить дефицит ресурсов
Дом Элвиса Пресли, жена — экс-солистка «Миража»: как живет Илья Ковальчук
«Не всегда героический»: психолог ответила на вопрос о смысле жизни
Азербайджан эвакуировал россиян из Ирана через закрытый погранпереход
Лавров заявил о форсированной милитаризации Европы под давлением США
Российский регион отразил смертоносную атаку
Лавров указал на сложности развязать «кризисный узел» на Ближнем Востоке
Нутрициолог рассказала, какую пользу организму могут приносить пряники
«Лисьи норы»: Марочко рассказал о необычной тактике ВСУ у Дибровы
Психолог назвала тему, которую нельзя замалчивать в отношениях с ребенком
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания
Врач рассказала, когда головокружение становится тревожным сигналом
«Плечом к плечу, спина к спине»: Лавров об отношениях РФ и Китая
Оператор FPV-дрона уничтожил 50 единиц техники ВСУ
Британия стала посмешищем для Европы: российский фрегат унизил Стармера
«Деградирует от безделья»: назван способ сохранить здоровье мозга
Лавров назвал сроки визита Путина в Китай
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.