Лавров высказался о переговорах России и США по Украине Лавров заявил о готовности России к переговорам с США по Украине

Россия по-прежнему готова к продолжению переговоров с США по ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, необходимо понимать, как продвигается взаимодействие.

Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе (президента США — NEWS.ru) Дональда Трампа и президента (России Владимира — NEWS.ru) Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению, — сказал Лавров.

Он также высказался по поводу отношения Москвы и Пекина. Министр оценил их как надежные и проверенные временем. Он согласился с характеристикой о том, что российско-китайские отношения непоколебимы перед любыми бурями.

Кроме того, Лавров назвал сроки прибытия в Китай президента России Владимира Путина. Визит российского лидера намечен на первую половину ткущего года. По словам министра, на данный момент проводится подготовка программы предстоящих мероприятий.

До этого Лавров, выступая на презентации Международного фестиваля молодежи, заявлял, что Россия всегда проявляет открытость и гостеприимство. Москва готова взаимодействовать со всеми странами и народами.