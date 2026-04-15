«Плечом к плечу, спина к спине»: Лавров об отношениях РФ и Китая Лавров заявил о стабильности отношений России и Китая

Отношения Москвы и Пекина остаются устойчивыми и проверенными временем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине. Он подтвердил характеристику российско-китайских отношений как непоколебимых перед любыми бурями и подчеркнул, что это не лозунг, а отражение реального положения дел.

Я полностью согласен с характеристикой наших отношений как отношений, непоколебимых перед ветром любых бурь. И это не просто лозунг, это констатация факта, который уже доказан целым рядом процессов, в рамках которых Россия и Китай играют стабилизирующую роль в тех тенденциях, которые сейчас вот борются за то, чтобы преобладать в международной жизни, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ рассказал: визит президента России Владимира Путина в Китай намечен на первую половину 2026 года. По его словам, в настоящее время ведется подготовка программы предстоящей поездки.

До этого Лавров на презентации Международного фестиваля молодежи заявлял, что Россия демонстрирует открытость, гостеприимство и готовность к взаимодействию со всеми странами и народами. Речь идет о тех, кто разделяет ценности мира, добра и справедливости.