Лавров назвал сроки визита Путина в Китай Лавров: визит Путина в Китай запланирован на первую половину 2026 года

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай намечен на первую половину 2026 года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам на пресс-конференции в Пекине, в настоящее время ведется подготовка программы предстоящей поездки.

В январе этого года президент Путин и председатель Си Цзиньпин дали старт 14-му перекрестному году <…> образования. В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что переговоры Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.

До этого Лавров на презентации Международного фестиваля молодежи заявлял, что Россия демонстрирует открытость, гостеприимство и готовность к взаимодействию со всеми странами и народами. Речь идет о тех, кто разделяет ценности мира, добра и справедливости.