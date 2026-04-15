Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 05:59

Лавров назвал сроки визита Путина в Китай

Лавров: визит Путина в Китай запланирован на первую половину 2026 года

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай намечен на первую половину 2026 года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам на пресс-конференции в Пекине, в настоящее время ведется подготовка программы предстоящей поездки.

В январе этого года президент Путин и председатель Си Цзиньпин дали старт 14-му перекрестному году <…> образования. В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что переговоры Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.

До этого Лавров на презентации Международного фестиваля молодежи заявлял, что Россия демонстрирует открытость, гостеприимство и готовность к взаимодействию со всеми странами и народами. Речь идет о тех, кто разделяет ценности мира, добра и справедливости.

Мир
Китай
визиты
Владимир Путин
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл всю правду об отношениях России и США при Байдене
Россия готова помочь Китаю восполнить дефицит ресурсов
Дом Элвиса Пресли, жена — экс-солистка «Миража»: как живет Илья Ковальчук
«Не всегда героический»: психолог ответила на вопрос о смысле жизни
Азербайджан эвакуировал россиян из Ирана через закрытый погранпереход
Лавров заявил о форсированной милитаризации Европы под давлением США
Российский регион отразил смертоносную атаку
Лавров указал на сложности развязать «кризисный узел» на Ближнем Востоке
Нутрициолог рассказала, какую пользу организму могут приносить пряники
«Лисьи норы»: Марочко рассказал о необычной тактике ВСУ у Дибровы
Психолог назвала тему, которую нельзя замалчивать в отношениях с ребенком
Лавров высказался о переговорах России и США по Украине
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания
Врач рассказала, когда головокружение становится тревожным сигналом
«Плечом к плечу, спина к спине»: Лавров об отношениях РФ и Китая
Оператор FPV-дрона уничтожил 50 единиц техники ВСУ
Британия стала посмешищем для Европы: российский фрегат унизил Стармера
«Деградирует от безделья»: назван способ сохранить здоровье мозга
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.