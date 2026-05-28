28 мая 2026 в 08:04

CNN уличили в утрате независимого статуса после атак ВСУ по Донбассу

Американский CNN, который, скорее всего, снял сюжет про Старобельск в точке нанесения удара украинской армией, является непосредственным медийным актором конфликта, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По словам эксперта, которые приводит ТАСС, телеканал теряет независимый статус.

Поэтому CNN не просто соучастник, CNN — это непосредственный медийный актор этого регионального этапа серьезного глобального противостояния, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что CNN никогда не отличался гуманностью, непредвзятостью и журналистской этикой. По его мнению, телеканал стал одним из ключевых инструментов информационного сопровождения и пропаганды украинского правительства. Он формирует нужную картину для западной и американской аудитории. Поэтому и не удивляет, что CNN стал свидетелем террористических атак, объяснил Степанов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что корреспонденты CNN могли снимать подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. По ее словам, упоминание Ставрополя позволяет предположить, что журналист находился в подразделении украинских солдат во время координации атаки на колледж в ЛНР.

