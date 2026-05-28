28 мая 2026 в 08:05

Названы регионы, где детей чаще всего страхуют от ЧП

«Росгосстрах»: детей от ЧП страхуют чаще всего в Татарстане и Башкирии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детей чаще всего страхуют от несчастных случаев в Татарстане и Башкирии, заявила NEWS.ru заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. При этом, по ее словам, дороже всего полисы обходятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Чаще всего детей страхуют от несчастных случаев в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Кировской области и Удмуртской Республике. Список регионов с самыми «дорогими» страховками по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Здесь родители чаще выбирают расширенные опции и покрытие. В этих городах сумма выплаты по детской страховке может достигать до 1 млн рублей. Самый травмоопасный возраст у школьников — 8–15 лет. Именно в этот период ребенок становится максимально активным: спортивные секции, велосипеды, самокаты, прогулки без родителей и интерес ко всему новому, — поделилась Купцова.

Она отметила, что среди самых значительных выплат по детским страховкам в 2026 году была сумма в 150 тыс. рублей, когда 10-летняя девочка из Удмуртии упала дома с турника и сломала пальцы на руке. По словам представителя компании, за травму шестилетнего мальчика из Оренбургской области, который сильно ударился во время зимнего катания на ватрушках, выплатили 91 тыс. рублей.

Ежегодно родители оформляют в «Росгосстрахе» более 300 тыс. полисов страхования от несчастных случаев для детей. Большинство детских травм — это последствия обычных бытовых ситуаций, с которыми сталкивается каждый. Полностью исключить такие риски невозможно, особенно летом, когда дети целыми днями играют на улице. Поэтому страховка для многих родителей — это в первую очередь способ чувствовать себя спокойнее и понимать, что в неприятной ситуации будет дополнительная финансовая защита, — заключила Купцова.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с этого года россияне могут выявлять риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний через систему обязательного медицинского страхования. По его словам, в программу государственных гарантий добавили диагностику ранних форм атеросклероза, в том числе наследственных.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
