28 апреля 2026 в 19:33

Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС

Михаил Мурашко
Российские граждане с этого года получили возможность выявлять риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В программу государственных гарантий включили диагностику ранних форм атеросклероза, включая наследственные разновидности, передает РИА Новости.

Мы включили диагностику по ранним формам атеросклероза, потому что существуют еще наследственные формы. Это сохранение жизни трудоспособного населения, в первую очередь мужчин, которые ранее получают ту или иную сосудистую катастрофу, сегодня это можно предотвратить, — сказал Мурашко.

Ранее глава Минздрава сообщил, что помощь россиянам с ожирением стала доступна по полису обязательного медицинского страхования. По его словам, речь идет о возможности проведения хирургического вмешательства людям с лишним весом.

До этого стало известно, что россияне теперь могут бесплатно лечить онкологические заболевания с применением CAR-T-терапии и других персонализированных методов. CAR-T-терапия — клеточный метод: у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, в них внедряют генетический код, который заставляет их производить белок-рецептор, распознающий раковые клетки.

