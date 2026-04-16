Мурашко сообщил о новом виде помощи, который можно получить по ОМС

Мурашко: хирургическое лечение ожирения включили в программу ОМС

Помощь россиянам с ожирением стала доступна по полису обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о возможности проведения хирургического вмешательства людям с лишним весом.

Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов, — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России появились врачи по здоровому долголетию. По ее словам, в стране обучили уже 260 таких специалистов. Голикова уточнила, что правительство начинает активную работу для развития института здорового долголетия.

До этого сообщалось, что пересадка сердца, печени, легких, почки и органокомплексов доступна россиянам бесплатно по полису ОМС. Внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье добавил, что в 2025 году в России выполнено почти четыре тысячи трансплантаций органов, включая 522 сердца.