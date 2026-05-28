Восемь членов «Артподготовки» будут судить за подрыв поезда СК РФ: восемь членов «Артподготовки» будут судить за подрыв поезда

Суд ожидает восьмерых членов организации «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), которые готовили подрыв железнодорожного состава, перевозившего военную продукцию в Оренбургской области, сообщает пресс-служба СК РФ на платформе «Макс». В ведомстве отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемых обвиняют в «участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества», «приготовлении к теракту», а также в «незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ». Также в ведомстве подтвердили завершение расследования в отношении Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников РЖД Юрия Мартьянова и Алексея Демченко.

Террористический акт был предотвращен, поскольку причастные к преступлению лица задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России, — подчеркнули в Следственном комитете.

До этого стало известно о задержании москвички Александры Житенко, которая работала посудомойщицей в Кадетском корпусе СКР имени Александра Невского в Москве. Ее арестовали по обвинению в причастности к движению «Артподготовка». В отношении нее планировалась комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.