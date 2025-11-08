Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 09:29

Арестованный уроженец Узбекистана объяснился за донат террористам

Арестованный за донат «Артподготовке» заявил, что хотел помочь заключенным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный в Москве уроженец Узбекистана Евгений Цой заявил в суде, что осуществлял денежные переводы для помощи заключенным, а не в поддержку «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), пишет РИА Новости. Суд продлил ему срок содержания под стражей до 5 января 2026 года.

Обвиняемый считает, что он не виновен в совершении преступления, поскольку денежные средства переводил в помощь заключенным, — указано в материалах дела.

Ранее московский трейдер Андрей Лоскутов был арестован по подозрению в финансировании «Артподготовки». Речь идет о денежном переводе на сумму 500 рублей, который был совершен не позднее 2022 года. Останкинский районный суд Москвы постановил заключить 41-летнего сотрудника компании «Цифра брокер» под стражу. Из судебных материалов следует, что Лоскутов имеет высшее образование, состоит в браке и воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

До этого в Москве был задержан другой мужчина, которого подозревают в переводах криптовалюты для нужд Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он осуществлял операции по реквизитам украинского журналиста. Общий объем переводов составил 60 тыс. рублей.

