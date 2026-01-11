Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 11:35

Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей

Татьяна Михалкова рассказала, что проводит новогодние каникулы в кругу семьи

Татьяна Михалкова Татьяна Михалкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Татьяна Михалкова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что провела новогодние праздники на даче в кругу семьи. Она опубликовала фотографии с загородного отдыха, подчеркивая, что возраст не является препятствием для активного образа жизни.

На снимках и видеороликах Татьяна Евгеньевна наслаждается катанием на снегоходе и проводит время с детьми и внуками на заснеженной горке. Она отмечает, что празднование Нового года в ее семье стало давней и любимой традицией.

По традиции в Новогоднюю ночь собираемся на главной даче, и это происходит несколько дней, так как семья наша разрастается, многие работают, но мы должны все обязательно встретиться и отпраздновать, — подписала пост Михалкова.

Михалкова подчеркнула, что из-за многочисленности семьи праздники длятся несколько дней. Татьяна Евгеньевна поделилась, что такие каникулы способствуют восстановлению сил и позволяют загадать самые заветные желания.

Ранее сообщалось, что телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми встретила Новый год на ледниках Патагонии. Они посетили ледники Спегаццини, Упсала и Перито-Морено. Экипаж лодки создал новогоднюю атмосферу и угощал туристов шампанским со льдинками.
