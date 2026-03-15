Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:36

Что известно о смерти актера Николая Гаро, какими ролями запомнился

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Советский актер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кин-дза-дза», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», умер в возрасте 88 лет. Что об этом известно, в чем причина?

О смерти Николая Гаро сообщили в Музее Эльдара Рязанова. Артист ушел из жизни накануне, 14 марта.

«14 марта на 89-м году жизни скончался советский и российский продюсер, актер и кинодеятель Николай Гаро. Об этом сообщила семья Николая Михайловича», — говорится в сообщении.

О причине смерти актера на настоящий момент не сообщалось.

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. С 1962 года начал работать в кинопроизводстве. В 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа.

«Он долгое время работал директором фильмов на „Мосфильме“, с 1993 года стал продюсером, с 1995 года — генеральным директором киностудии „Луч“. Кроме того, он сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым», — сообщили в Музее Эльдара Рязанова.

С 1966 года Гаро начал сниматься в кино. Он дебютировал в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Там он сыграл водителя рефрижератора.

В 1986 году исполнил одну из наиболее известных своих ролей — правителя планеты Плюк господина ПЖ в фильме «Кин-дза-дза!».

«Мы не могли вызвать Ролана Быкова, утвержденного на роль ПЖ по высшей актерской ставке. Вдруг Гия говорит мне: ты сыграешь. Так я попал в кадр», — делился артист.

Затем он также снимался в фильмах «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «Привет, дуралеи!», «Ландыш серебристый» и других. Всего в его фильмографии 30 работ. Последнюю свою роль Гаро сыграл в фильме «Белый человек», который вышел на экраны в 2012 году.

Параллельно с актерской деятельностью Николай Гаро занимался продюсированием. Совместно с народным артистом СССР Эльдаром Рязановым он работал над картинами «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Привет, дуралеи!». С режиссером Андреем Кончаловским продюсер сотрудничал при создании фильма «Курочка Ряба».

Читайте также:

Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Ссоры с Сябитовой и Харламовым, слухи о разводе: как живет Лариса Гузеева

новости
актеры
смерти
советское кино
Мария Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран выпустил ракету «Саджиль» в конфликте с Израилем и США
«Уже на подходе»: военэксперт об освобождении Славянска
Аферист в Ростове провернул «могильный трюк» и исчез с баснословной суммой
Спасатели справились с возгоранием на нефтебазе в Краснодарском крае
Горнолыжник Бугаев добился для России триумфа на Паралимпиаде
Трое мирных жителей были серьезно ранены при ударе ВСУ по Курской области
Ушел из жизни французский комик и актер Бруно Саломон
Зеленскому напомнили об исполнении гимна Украины на пианино половым органом
Хакеры «слили» элиту ВСУ, алчный Зеленский: новости СВО к вечеру 15 марта
Панда Катюша получила подарки в свой «профессиональный» праздник
По ОАЭ прокатилась волна арестов иностранцев
Украина ввела санкции против российских паралимпийцев
Сын Дацика погиб на СВО
На Украине раскрыли, как Трамп лишил Зеленского главных надежд
«Князь Андрей», тайный брак и венчание, дочь: как живет Александр Устюгов
Дроны ВСУ в приграничье в качестве цели выбрали мирного жителя
Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин
Военэксперт ответил, сможет ли Украина производить сотни систем ПВО
В Израиле прокомментировали разговоры о ракетной «сокровищнице» ЦАХАЛ
На Западе узнали истинное мнение Трампа о расстановке сил на Украине
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.