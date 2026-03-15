Что известно о смерти актера Николая Гаро, какими ролями запомнился

Советский актер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кин-дза-дза», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», умер в возрасте 88 лет. Что об этом известно, в чем причина?

Что известно о смерти Николая Гаро

О смерти Николая Гаро сообщили в Музее Эльдара Рязанова. Артист ушел из жизни накануне, 14 марта.

«14 марта на 89-м году жизни скончался советский и российский продюсер, актер и кинодеятель Николай Гаро. Об этом сообщила семья Николая Михайловича», — говорится в сообщении.

О причине смерти актера на настоящий момент не сообщалось.

Чем известен Гаро, какими ролями запомнился

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. С 1962 года начал работать в кинопроизводстве. В 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа.

«Он долгое время работал директором фильмов на „Мосфильме“, с 1993 года стал продюсером, с 1995 года — генеральным директором киностудии „Луч“. Кроме того, он сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым», — сообщили в Музее Эльдара Рязанова.

С 1966 года Гаро начал сниматься в кино. Он дебютировал в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Там он сыграл водителя рефрижератора.

В 1986 году исполнил одну из наиболее известных своих ролей — правителя планеты Плюк господина ПЖ в фильме «Кин-дза-дза!».

«Мы не могли вызвать Ролана Быкова, утвержденного на роль ПЖ по высшей актерской ставке. Вдруг Гия говорит мне: ты сыграешь. Так я попал в кадр», — делился артист.

Затем он также снимался в фильмах «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «Привет, дуралеи!», «Ландыш серебристый» и других. Всего в его фильмографии 30 работ. Последнюю свою роль Гаро сыграл в фильме «Белый человек», который вышел на экраны в 2012 году.

Параллельно с актерской деятельностью Николай Гаро занимался продюсированием. Совместно с народным артистом СССР Эльдаром Рязановым он работал над картинами «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Привет, дуралеи!». С режиссером Андреем Кончаловским продюсер сотрудничал при создании фильма «Курочка Ряба».

Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Ссоры с Сябитовой и Харламовым, слухи о разводе: как живет Лариса Гузеева