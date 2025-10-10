США, новый кинороман, изменения во внешности: как живет Андрей Кончаловский

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский представил новый сериал и впервые за длительное время вышел в свет. Как сейчас складывается его карьера и личная жизнь?

Чем известен Кончаловский

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье писателя, автора гимна СССР Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской. Он окончил ВГИК, в студенческие годы дебютировал на экране в фильмах «Иваново детство» и «Суд сумасшедших».

В 1965 году начал карьеру режиссера, сняв фильм «Первый учитель». Наибольшую известность ему принесли вышедшие в 60–70-х годах ленты «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада».

В 1980 году артист уехал жить в США, где продолжил снимать фильмы. В начале 90-х годов вернулся на родину и стал работать над российским и мировым кино. Всего Кончаловский снял свыше 30 работ.

«Это иллюзия, будто Голливуд дает возможность себя выразить. Надо иметь такую невыносимую силу воли, уметь приспосабливаться», — говорил он.

Что известно о личной жизни Кончаловского

Андрей Кончаловский был женат пять раз. Его первой избранницей стала балерина Ирина Кандат. Второй супругой стала актриса Наталия Аринбасарова, она родила режиссеру сына Егора.

От третьего брака с француженкой Вивиан Годе у Кончаловского есть дочь Александра. Во время этих отношений у режиссера начался роман с актрисой Еленой Корнеевой, которая играла главную роль в его фильме «Романс о влюбленных».

«В него все влюблялись: гримерши, художники, актеры. Саша Градский, который писал музыку. Ну и я тоже влюбилась в Кончаловского. А он влюбился в меня. Начался роман, который продлился три года», — рассказывала артистка.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 1980 году у Кончаловского родилась внебрачная дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки. В 1990 году он женился в четвертый раз на теледикторе Ирине Мартыновой. В этом браке родились дочери Наталья и Елена.

С 1998 года режиссер женат на актрисе Юлии Высоцкой, которая моложе его на 36 лет. У пары двое детей — дочь Мария и сын Петр. В октябре 2013 года Кончаловский попал в автокатастрофу на юге Франции. Режиссер не справился с управлением, его 14-летняя дочь получила тяжелую черепно-мозговую травму. После аварии девочка находилась в коме, ее состояние супруги не комментируют.

Что Кончаловский говорил о спецоперации

Андрей Кончаловский поддерживает спецоперацию и действия российских властей. В 2023 году режиссер заявил, что Украина никогда не сможет жить без РФ. По его мнению, СВО закончится тем, что предопределено историей.

«Украина всегда была и будет с Россией. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы — один народ», — сказал он.

Чем сейчас занимается Кончаловский

Андрей Кончаловский в 88 лет продолжает творческую деятельность. Сегодня, 10 октября, состоялась премьера его нового киноромана «Хроники русской революции». По этому случаю режиссер впервые за долгое время вышел в свет.

На красной дорожке артист появился вместе с супругой, опираясь на трость. Как отметил Telegram-канал «НеМалахов», Кончаловский изменился за время, что отсутствовал на публике.

«Высоцкая раскормила Андрея Кончаловского. Мэтр заметно располнел», — сообщили авторы канала.

