15 ноября 2025 в 00:24

Кончаловский отреагировал на критику сериала «Хроники русской революции»

Кончаловский: «Хроники русской революции» не учебник, а кинорома

Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Исторические искажения в сериале «Хроники русской революции» объясняются тем, что этот проект не задумывался как «теоретическая работа», заявил народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский «Российской газете». По его словам, недовольные, если им так хочется, могут идти и снять ленту самостоятельно на свой взгляд.

Это не теоретическая работа, не учебник по истории ВКП(б), это кинороман. Ну, так соскочило. Ответов может быть только два: «извините, больше не буду» или «идите куда подальше». Ну, не получилось — не буду больше. Или, если будете ждать, может, что-нибудь еще сделаю. А если для вас Ленин не такой, Сталин не такой — идите и снимайте сами, — сказал он.

Режиссер напомнил, что сериал — «парафраз на тему русской революции». Он признался, что не считает себя обязанным нести полномасштабную ответственность за то, как представлены события на экране.

Ранее самый ожидаемый сериал сезона «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского вызвал волну негодования у зрителей. Это большое эпическое полотно, охватывающее события с 1905 по 1924 год, в нем много сюжетных линий и героев: как исторических деятелей, так и выдуманных обычных людей, которых зацепила революция. У киноманов много вопросов к писателю Максиму Горькому (актер Евгений Смирнов-Иваницкий), своим творчеством всецело поддержавшему русскую революцию. В сериале его изобразили «молчаливым, окающим и курящим», считают зрители.

