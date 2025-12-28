В Сети появились кадры авиакатастрофы с двумя вертолетами в США

В Сети появились кадры, на которых два вертолета столкнулись в воздухе и рухнули на землю в США. Авиакатастрофа произошла в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси.

На кадрах видно, как один из вертолетов падает, крутясь вокруг оси. После этого наблюдались интенсивное пламя и густой черный дым.

Один вертолет упал в лесной полосе, второй — непосредственно в пределах населенного пункта. Пока отсутствуют точные сведения о количестве жертв и пострадавших.

Ранее американское правительство признало ответственность за столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета Black Hawk, произошедшее 29 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Как следует из 209-страничного документа Минюста США, экипаж армейского вертолета Black Hawk не заметил пассажирский самолет и не смог избежать столкновения.

До этого сообщалось, что истребитель F-16 эскадрильи «Буревестники» ВВС США разбился во время учебного полета в контролируемом воздушном пространстве Калифорнии. Самолет упал недалеко от аэропорта в Троне, в 27 милях от базы ВМС США Чайна-Лейк.