Москва работает над исполнением договоренностей в связи с катастрофой AZAL Захарова: РФ работает над исполнением договоренностей в связи с катастрофой AZAL

Москва последовательно работает над исполнением всех договоренностей лидеров РФ и Азербайджана в связи с авиакатастрофой лайнера AZAL, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября прошлого года в Душанбе.

Лидеры России и Азербайджана подробно обсудили тему авиакатастрофы в ходе встречи 9 октября прошлого года в Душанбе. С российской стороны были даны развернутые пояснения, последовательно работаем над исполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств, — сказала Захарова.

В конце декабря прошлого года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин подчеркнул, что Москва собирается выполнить в полном объеме все договоренности президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева по расследованию авиакатастрофы с участием самолета авиакомпании AZAL.

Захарова отмечала, что первопричиной авиакатастрофы с AZAL стали украинские беспилотники. Она также выразила надежду, что созданная Казахстаном комиссия скоро завершит расследование крушения и даст ответы на все оставшиеся вопросы.