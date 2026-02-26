Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:05

Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL

МИД РФ: Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL

Россия и Азербайджан намерены полностью урегулировать все остающиеся вопросы в контексте авиакатастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва и Баку договорились продолжить работу в этом направлении.

Нацелены полностью урегулировать все остающиеся вопросы. Знаете, есть такое выражение «перевернуть эту трагическую страницу» в отношениях между нашими странами, и я с удовольствием бы это выражение употребила бы, есть только одно но. Это не означает, что эта трагедия будет забыта, — отметила дипломат.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее заявил, что Россия должна выполнить взятые на себя обязательства после катастрофы. По его словам, Москве предстоит дать правовую оценку случившемуся и обеспечить выплаты пострадавшим.

Захарова также сообщала, что первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера стали украинские беспилотники. Также представитель МИД выразила надежду, что созданная Казахстаном комиссия скоро завершит расследование крушения и даст ответы на все оставшиеся вопросы.

Замглавы МИД России Михаил Галузин до этого подчеркнул, что Москва собирается в полном объеме выполнить все договоренности президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по расследованию авиакатастрофы с участием самолета авиакомпании AZAL. Лидеры двух стран встретились в Душанбе 9 октября. Основной темой их переговоров стало крушение самолета Embraer 190 под Актау.

