26 февраля 2026 в 18:08

Путин потребовал протянуть руку помощи работающим родителям

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря представить предложения по совершенствованию мер поддержки работающих родителей, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующее поручение вошло в перечень задач по итогам пресс-конференции главы государства, состоявшейся 19 декабря 2025 года.

Согласно тексту поручения, кабинету министров предстоит подготовить предложения по изменению подходов к предоставлению социальной поддержки семьям с детьми. Речь идет, в частности, о совершенствовании системы ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Представить предложения о совершенствовании подходов к предоставлению мер социальной поддержки <…> в целях стимулирования трудоустройства родителей и повышения доходов от трудовой деятельности, — сказано в сообщении.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Путин потребовал рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Пособие предлагается выплачивать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

