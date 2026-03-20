Саммит ЕС призвал к мораторию на удары во время войны США и Ирана

Саммит ЕС призвал к мораторию на удары во время войны США и Ирана ЕС призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке

Европейские лидеры на саммите в Брюсселе выступили с призывом к мораторию на удары по энергетическим объектам и системам водоснабжения в зоне ближневосточного конфликта. Однако в итоговом заявлении Евросоюз осудил лишь действия Ирана, проигнорировав атаки США и Израиля.

Саммит ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике и объектам водоснабжения, — говорится в документе.

При этом в ЕС вновь заявили, что Тегерану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием. Эта избирательность в очередной раз подчеркнула двойные стандарты европейской дипломатии.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас на саммите в Брюсселе сравнила войну на Ближнем Востоке с любовной историей, из которой трудно выбраться. Как пишет агентство Politico, этой метафорой она объяснила, почему Европа не спешит втягиваться в конфликт на стороне США, ограничиваясь сторонним наблюдением.

До этого Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ, а также Япония выразили готовность поддержать безопасный проход судов через Ормузский пролив. Они приветствовали решение Международного энергетического агентства (МЭА) выпустить стратегические запасы нефти.