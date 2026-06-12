Подземные толчки магнитудой 4,4 сотрясли российский регион

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на Сахалине, заявила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, эпицентр подземных толчков находился в 105 км к востоку от города Северо-Курильск. Она добавила, что их очаг располагался на глубине 37 км.

Эпицентр землетрясения находился в 105 км восточнее города Северо-Курильска. По оперативным данным, землетрясение ощутили в Северо-Курильске до трех баллов, — сказала Семенова.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Приморском крае. Подземные толчки были зафиксированы в 33 километрах к юго-востоку от поселка Ольга. Эпицентр землетрясения располагался в 244 километрах к северо-востоку от города Находки, где проживает более 100 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 343 километров.

До этого у побережья Южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным специалистов, подземные толчки были зарегистрированы в Тихом океане и ощущались на острове Итуруп. Угроза цунами после сейсмособытия не объявлялась.