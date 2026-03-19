19 марта 2026 в 17:20

В Европе потребовали перестать рушить энергоинфраструктуру Ближнего Востока

Шесть стран призвали к мораторию на удары по энергообъектам Ближнего Востока

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония предложили ввести мораторий на удары по гражданской энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о нефтегазовых объектах в регионе. Совместное заявление лидеров распространила канцелярия британского премьера Кира Стармера.

Мы призываем к немедленному введению всеобъемлющего моратория на удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, — сказано в документе.

Страны также готовы поддержать безопасный проход судов через Ормузский пролив. Они приветствовали решение Международного энергетического агентства (МЭА) выпустить стратегические запасы нефти и планируют сотрудничать с производителями для увеличения добычи.

В заявлении осуждаются атаки Ирана на торговые суда и удары по нефтегазовым объектам. Тегеран призвали прекратить блокировку Ормузского пролива и выполнить резолюцию СБ ООН. При этом критика ударов Израиля и США по иранской инфраструктуре в документе отсутствует.

Ранее стало известно, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Макроном. Париж предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Берлин отвечает отказом. Французский лидер был возмущен ударами Ирана, а немецкий оказался не готов активно действовать.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

