В Европе потребовали перестать рушить энергоинфраструктуру Ближнего Востока Шесть стран призвали к мораторию на удары по энергообъектам Ближнего Востока

Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония предложили ввести мораторий на удары по гражданской энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о нефтегазовых объектах в регионе. Совместное заявление лидеров распространила канцелярия британского премьера Кира Стармера.

Мы призываем к немедленному введению всеобъемлющего моратория на удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, — сказано в документе.

Страны также готовы поддержать безопасный проход судов через Ормузский пролив. Они приветствовали решение Международного энергетического агентства (МЭА) выпустить стратегические запасы нефти и планируют сотрудничать с производителями для увеличения добычи.

В заявлении осуждаются атаки Ирана на торговые суда и удары по нефтегазовым объектам. Тегеран призвали прекратить блокировку Ормузского пролива и выполнить резолюцию СБ ООН. При этом критика ударов Израиля и США по иранской инфраструктуре в документе отсутствует.

Ранее стало известно, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Макроном. Париж предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Берлин отвечает отказом. Французский лидер был возмущен ударами Ирана, а немецкий оказался не готов активно действовать.