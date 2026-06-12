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12 июня 2026 в 12:05

Руководство Петербурга пришло попрощаться с легендарной советской актрисой

Прощание с актрисой Чурсиной началось в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
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Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной началась в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Актриса скончалась в среду, 10 июня, в возрасте 84 лет.

Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александрийского театра Александр Малич, директор ТЮЗ имени Брянцева Светлана Лаврецова. Также на церемонию пришел председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и многочисленные поклонники таланта артистки.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде, который сегодня носит название Душанбе и является столицей Таджикистана. В 1963 году она окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина и вошла в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. За долгие годы творческой карьеры актриса воплотила на экране более 100 образов в фильмах и телесериалах.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Вадим Александров, известный по сериалу «Папины дочки» и фильму «Усатый нянь», скончался 8 мая в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала травма головы, полученная при падении в собственной квартире.

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