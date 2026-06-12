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12 июня 2026 в 12:46

«Не сомневайтесь»: Медведев указал, чему Россия научит Европу

Медведев заявил, что Россия научит Европу жизни

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал не сомневаться в том, что Россия «научит жизни» Европу. Он подчеркнул, что нет оснований не доверять этому утверждению, передает Telegram-канал «Юнашев LIVE».

Научим, научим, даже не сомневайтесь, — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Россия принципиально не планирует разрушать объекты культурного наследия на Украине. Он подчеркнул, что в стране остаются другие весьма привлекательные цели, о которых военные не должны забывать.

До этого Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией. По словам зампредседателя Совбеза РФ, программа «Единой России» стартовала в период пандемии, а затем последовали беспрецедентные ограничения.

Также политик допустил, что глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен обвинит Россию в гипотетическом взрыве штаб‑квартиры ЕС в Брюсселе. Так он отреагировал на ее заявление о том, что взрыв беспилотника в Румынии — «прямое следствие» украинского конфликта.

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