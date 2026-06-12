Американист сделал неутешительный прогноз об отношениях США и Европы

Соединенные Штаты в будущем лишат Европу гарантий безопасности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон пытается оптимизировать военное присутствие в неприоритетных для него регионах, к которым, в частности, относится Евросоюз.

Я допускаю, что США в рамках предстоящего саммита НАТО в Турции уже официально озвучат все изменения, которые коснутся их военного присутствия в Европе, потому что сейчас американская военная машина сталкивается с серьезными проблемами. Ее возможности перегружены всеми конфликтами и нестабильной ситуацией в мире, и поэтому США приходится оптимизировать военное присутствие в не самых приоритетных регионах. Европа как раз к такому направлению, неприоритетному для США, сейчас и относится. Никаких гарантий безопасности уже точно ЕС от американцев не дождется, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что в сфере военной логистики страны ЕС очень сильно зависят от США. По его мнению, в случае большого конфликта в Европе на поддержку Вашингтона им полагаться не стоит.

Европейцев США оставят у разбитого корыта и уже оставляют на наших глазах. Европа будет пытаться сейчас как-то спешно перевооружаться, чтобы заполнить эту дыру своей безопасности. Но вряд ли это у нее получится, — добавил Дудаков.

Ранее сообщалось, что США намерены существенно сократить объем военных сил, задействованных в операциях НАТО в Европе. Союзники Вашингтона по Альянсу получили план по сокращению военного контингента в начале июня.