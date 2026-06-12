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12 июня 2026 в 12:33

Три человека погибли при взрыве в российском регионе

Три человека погибли при взрыве в поселке Усть-Луга Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ленинградской области в поселке Усть-Луга произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, ЧП случилось утром в квартале Ленрыба Кингисеппского района во время испытаний трубы.

В ходе работ произошла разгерметизация, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали восемь человек, трое из них скончались.

Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате взрыва в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщили в местной полиции. В результате 17 человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. По информации правоохранительных органов, угрозы жизни пострадавших нет.

До этого сообщалось, что прогремел взрыв в Коньково на юго-западе Москвы в автомобиле Zeekr. После хлопка из-под капота припаркованного электрокара повалил дым. Огонь смогли потушить очевидцы. По данным СМИ, инцидент произошел на пересечении улиц Введенского и Бутлерова.

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