В Китае семь человек погибли в результате взрыва

В Китае семь человек погибли в результате взрыва

Семь человек погибли в результате взрыва в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщили в местной полиции. Происшествие произошло 11 июня около 01:40 ночи по местному времени (10 июня 20:40 мск) на одной из улиц поселка Синъань.

После взрыва на место были направлены экстренные службы. В полиции сообщили, что 17 человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

По информации правоохранительных органов, угрозы жизни пострадавших нет. Причины взрыва и другие обстоятельства произошедшего в сообщении не уточняются.

В ночь на 10 июня несколько мощных взрывов прогремели в городе Джаск, расположенном на юге Ирана. Сообщения о взрывах начали поступать около 02:35 по местному времени (02:05 мск).

До этого прогремел взрыв в Коньково на юго-западе Москвы в автомобиле Zeekr. По информации Telegram-канала Mash, после хлопка из-под капота припаркованного электрокара повалил дым. Огонь смогли потушить очевидцы. По данным канала, инцидент произошел на пересечении улиц Введенского и Бутлерова.