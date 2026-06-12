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12 июня 2026 в 13:17

Легендарный футболист умер в первый день ЧМ-2026

Бразильская конфедерация футбола сообщила о смерти Эркулеса Брито Руаса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший защитник национальной сборной Эркулес Брито Руас, входивший в легендарную команду — победительницу чемпионата мира 1970 года, умер в Бразилии на 85-м году жизни, сообщила 11 июня Бразильская конфедерация футбола. В организации его назвали одним из величайших игроков в истории страны.

За карьеру, длившуюся с 1964 по 1972 год, Брито провел за сборную 61 матч. Особое место в послужном списке футболиста занимает триумф на мундиале 1970 года. Помимо этого, он становился обладателем Кубка Рока в 1971 году, а также выиграл Кубок Независимости годом позже.

Ранее в столице Габона обнаружили тело бывшего игрока национальной футбольной сборной Иренда Мусаву-Кинга. Сообщается, что 34-летний спортсмен скончался при неустановленных пока обстоятельствах.

Кроме того, представители пресс-службы хоккейного клуба «Норильск», выступающего в Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиге, заявили, что форвард команды Егор Ядыкин скончался в возрасте 21 года. В организации отметили, что молодой спортсмен ушел из жизни при трагических обстоятельствах.

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