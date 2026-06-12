Российский форвард стал звездой матча финала НХЛ Свечников оформил дубль и вывел «Каролину» вперед в финале НХЛ

Российский нападающий Андрей Свечников стал первой звездой пятого матча финала Кубка Стэнли. Форвард оформил дубль и помог «Каролине Харрикейнз» одержать важную победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2.

Встреча прошла в Роли. Свечников забросил шайбы на 32-й и 52-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Джордан Стаал и Себастьян Ахо. У «Вегаса» оба раза отличился российский форвард Павел Дорофеев. Он прервал серию из шести матчей без очков и впервые в карьере забил в финале Кубка Стэнли.

После этой победы «Каролина» повела в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч финала пройдет в Парадайсе в ночь на 15 июня.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи». О присвоении награды было объявлено перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина» и «Вегас». По итогам голосования второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третьим стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.