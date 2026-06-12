США объявили «охоту» на россиян на популярном курорте МИД призвал россиян осторожно относиться к поездкам в Таиланд

Россияне в Таиланде могут быть задержаны по запросу США в связи с действующими антироссийскими санкциями Вашингтона, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве также отметили, что после начала СВО практика «карательного правосудия» со стороны США усилилась.

К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами <...>. На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев, — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве рекомендовали гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд. В целом же при поездках за рубеж необходимо иметь при себе координаты и контактные данные российских загранпредставительств.

Ранее генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил, что США проигнорировали действующие механизмы двустороннего правового сотрудничества по уголовным делам. Его комментарий касался ситуации вокруг россиянина Дениса Обрезко, экстрадированного в Соединенные Штаты.