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05 июня 2026 в 09:49

В Южной Америке поставили США на место после введения пошлин

Sohu: президент Бразилии да Силва жестко ответил на угрозы США

Луис Инасиу Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Планы США ввести пошлины в 25% на часть бразильского импорта встретили резкую критику со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пишет китайское издание Sohu. Бразильский лидер заявил, что страна не намерена зависеть от одного рынка и сможет найти других покупателей для своей продукции.

Глава государства также выразил признательность Пекину за снятие ранее введенных ограничений на поставки бразильской сельхозпродукции, которые были связаны с рисками распространения ящура. Это решение расширяет экспортные возможности для бразильской говядины и свинины, поскольку Китай остается крупнейшим импортером мяса из Бразилии.

Характеризуя отношения с Вашингтоном, Лула отметил, что Бразилия следует самостоятельным внешнеполитическим курсом и не собирается уступать давлению со стороны великих держав. По утверждению бразильского президента, его страна не стремится к конфронтации ни с США, ни с КНР, однако намерена последовательно отстаивать собственные национальные интересы.

Ранее председатель Совета предпринимателей Бразилия — Россия и президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу заявил, что бразильское правительство совместно с Россией разрабатывает меры против антироссийских санкций США. Он отметил, что обе страны намерены поддерживать растущий товарооборот. Предприниматель выразил надежду на развитие бизнес-диалога между государствами. Он также отметил взаимный интерес России и Бразилии к торговле.

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Лула да Сильва
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